التحالف الدولي يغادر قاعدة الحبانية في العراق

2020/04/04 | 14:54

اخبار السعودية )- تسلمت القوات العراقية، السبت، الجناح الخاص بالتحالف الدولي في قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".وبحسب الوكالة، تسلم "سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد

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