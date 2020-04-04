2020/04/04 | 21:05

اخبار السعودية )- أعلنت خلية الأزمة النيابية في العراق، السبت، البدء بزيارة عدد من محافظات البلاد لا سيما الأكثر تعرضاً للإصابة بفيروس كورونا، وفق وكالة الأنباء العراقية.وطالبت الخلية بإيقاف رسائل الاطمئنان "غير

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