العراق.. توجه بتمديد حظر التجول إلى 19 أبريل

2020/04/07 | 08:26

اخبار السعودية )- أعلن وزير الصحة والبيئة رئيس خلية الأزمة في العراق، جعفر علاوي، وجود توجه بتمديد حظر التجول وإعادة تنظيم دوام الموظفين، وذلك ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية،

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