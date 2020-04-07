حكومة العراق والمخاض العسير.. الكاظمي للواجهة مجدداً

2020/04/07 | 11:32

اخبار السعودية )- "ولادة من الخاصرة"، هو حال الحكومة العراقية المزمع تشكيلها، فعلى الرغم من تأكيد محافظ النجف عدنان الزرفي قبل أيام على عدم وجود أي نية للاعتذار عن تشكيل الحكومة، تداولت الأوساط العراقية مجددا اسم مدير

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