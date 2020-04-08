2020/04/08 | 07:09

اخبار السعودية )- تعقد واشنطن وبغداد منتصف حزيران/يونيو "حواراً استراتيجياً" لاتخاذ قرار حول مستقبل وجود القوات الأميركية في العراق، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء.وقال بومبيو خلال مؤتمر

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