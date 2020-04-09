عبد المهدي: القوات الأجنبية انسحبت من 6 قواعد عسكرية‎

2020/04/09 | 07:54

اخبار السعودية )- كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبدالمهدي، الأربعاء، عن تواجد القوات الأجنبية في 3 قواعد عسكرية في البلاد، بعد انسحابها من 6 مواقع خلال الأسابيع الماضية، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول"

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