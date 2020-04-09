الزرفي يعتذر والرئيس العراقي يكلف الكاظمي بتشكيل الحكومة

2020/04/09 | 13:04

اخبار السعودية )- كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي.وغرد مصطفى الكاظمي على تويتر عقب تكيفه قائلاً: مع تكليفي بمهمة

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