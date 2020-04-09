العراق.. مصطفى الكاظمي ثالث رئيس وزراء خلال 10 أسابيع

2020/04/09 | 21:51

اخبار السعودية )- كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي، ليكون الكاظمي ثالث رئيس وزراء خلال 10 أسابيع.وغرد مصطفى الكاظمي

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