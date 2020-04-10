بعد تفشي كورونا بالمحافظة.. النجف تضع خطة مواجهة جديدة

2020/04/10 | 11:44

اخبار السعودية )- أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، عن تطبيق خطة جديدة لاحتواء فيروس كورونا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.وقال نائب مدير صحة النجف الدكتور حسن هلوس في تصريح للوكالة إن "خلية الأزمة في

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