أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل قائد بحزب الله العراقي

2020/04/11 | 03:13

اخبار السعودية )- عرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد الكوثراني، أحد كبار القادة العسكريين بجماعة حزب الله في العراق.وكان الكوثراني مساعدا للجنرال قاسم سليماني القائد في

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