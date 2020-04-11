2020/04/11 | 09:25

اخبار السعودية )- ذكر مسؤولون أميركيون، أن الولايات المتحدة نشرت أنظمة جديدة للدفاع الجوي في العراق لحماية قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، في قواعدها على الأراضي العراقية، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن بوست: أميركا تفعّل أنظمة باتريوت بالعراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن بوست: أميركا تفعّل أنظمة باتريوت بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).