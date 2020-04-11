مكافأة أميركية لمواجهة التهديد الإيراني في اليمن والعراق

2020/04/11 | 12:00

اخبار السعودية )- عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية للكشف عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني في اليمن وللحصول على معلومات عن ممثل ميليشيا حزب الله اللبنانية في العراق.وفي محاولة لمحاصرة أنشطة الحرس الثوري الإيراني في

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