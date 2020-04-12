2020/04/12 | 10:40

اخبار السعودية )- اتهم وزير عراقي سابق أحزاباً وميليشيات في العراق بعرقلة العديد من مصالح البلاد إرضاء لإيران.وكشف وزير الكهرباء العراقي السابق قاسم الفهداوي، في حوار تلفزيوني أمس السبت تدخل إيران في شؤون البلاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير عراقي سابق يكشف: ضحوا بمصلحة البلد إرضاء لإيران) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير عراقي سابق يكشف: ضحوا بمصلحة البلد إرضاء لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).