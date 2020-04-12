قرار لوزير الدفاع يثير ضجة في العراق.. وعميد يعلق

2020/04/12 | 11:11

اخبار السعودية )- أثار قرار وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري نقل مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة العميد يحيى رسول، إلى دائرة شؤون المحاربين (الإمرة)، ضجة في العراق، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل

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