العراق يسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/12 | 21:29

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، تسجيل 4 وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.في التفاصيل، أفاد بيان صادر عن الوزارة، تسجيل 34 إصابة جديدة بالوباء العالمي في محافظات بغداد والسليمانية

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