بعد أن أثار جدلاً.. عميد عراقي يوضح

2020/04/13 | 07:49

اخبار السعودية )- "إنني ضابط في المؤسسة العسكرية العراقية العريقة، وأنفذ الأوامر التي تصدر من المراجع العليا في الوزارة"..بهذه الكلمات رد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، العميد يحيى رسول، على قرار نقله

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