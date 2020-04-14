الكتل الشيعية تجتمع بالكاظمي وتمنحه حرية اختيار الوزراء

2020/04/14 | 18:23

اخبار السعودية )- أفاد مصدر في تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري بمنح زعماء الكتل النيابية الشيعية الرئيسية في العراق الضوء الأخضر لرئيس الوزراء المُكلف مصطفى الكاظمي لحرية اختيار وزراء حكومته.وقال المصدر إن "القوى

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