تركيا تقصف مخيماً للاجئين في العراق.. ومقتل امرأتين

2020/04/15 | 17:37

اخبار السعودية )- قصفت طائرات مسيرة تركية، اليوم الأربعاء، مواقع في شمال العراق.وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، أن قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقاً للأجواء العراقية اليوم من طائرة مسيرة تركية مسلحة.وأكدت

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