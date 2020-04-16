العراق يمدد حظر التجول حتى بداية رمضان

2020/04/16 | 11:40

اخبار السعودية )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، الخميس، استمرار حظر التجول إلى بداية شهر رمضان، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً الأسبوع المقبل لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة.وعقدت اللجنة اليوم

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