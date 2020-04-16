2020/04/16 | 14:46

اخبار السعودية )- دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، "بأشد العبارات الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات"، وفق بيان رسمي عن المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف.ووجه وزير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خرق السيادة.. العراق يستدعي السفير التركي) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خرق السيادة.. العراق يستدعي السفير التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).