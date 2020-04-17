سفير على خط ابنة النجف التي أكلتها النار.. إنه العنف

2020/04/17 | 12:59

اخبار السعودية )- بعد أن هزت مأساتها مدينة النجف العراقية، قبل أن تتحول إلى قضية رأي عام في البلاد، استقطبت قصة ملاك الزبيدي ابنة العشرين عاماً اهتماماً "دولياً" أيضاً.فقد دخل سفير بريطانيا على خط تلك القضية الإنسانية

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