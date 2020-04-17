تدخل أممي.. ابنة النجف المحروقة تفتح ملفات الجرائم

2020/04/17 | 13:30

اخبار السعودية )- بالإضافة إلى أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وما يرافقها من أزمات اقتصادية وسياسية تعصف بالعراق، حذرت الأمم المتحدة من خطر آخر يكمن بتزايد حالات الانتحار والاغتصاب والاعتداء الزوجي والتحرش الجنسي

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