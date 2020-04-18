ابنة النجف تلفظ أنفاسها.. وفيديو اللحظات الأخيرة

2020/04/18 | 07:04

اخبار السعودية )- بعد معاناة استمرت أياماً لفظت ابنة النجف، ملاك الزبيدي فجر السبت ألفاظها الأخيرة، معلنة الاستسلام بعد أن توقفت معظم وظائف جسدها قبيل ساعات.وأعلنت نورا الزبيدي، اخت الفتاة العشرينية التي هزت قصتها

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