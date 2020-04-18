رئيس الحكومة العراقي المكلف: نحاول تجاوز المعوقات

2020/04/18 | 16:51

اخبار السعودية )- بعد التوقعات التي أفادت بأن حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي ستمنح الثقة هذا الأسبوع، أعلن الأخير أن المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية، مضيفا أن الأطراف تحاول تجاوز

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