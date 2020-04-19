الجزائر تنظم مهرجاناً افتراضياً للفيلم القصير

2020/04/19 | 21:48

الصباح/ محمد اسماعيل

تنطلق فعاليات المهرجان الدولي الافتراضي للفيلم القصير في الجزائر، هذا اليوم..



الاثنين 20 نيسان الحالي، ولغاية 20 أيار المقبل..

وفي اتصال لـ "الصباح" عبر "الواتساب" عرّف مدير المهرجان جمال محمدي، بالفعالية "هو مهرجان سينمائي افتراضي على "الويب" من تنظيم اللجنة الوطنية لترقية الشباب والأنشطة الثقافية، بمساهمة الجريدة الالكترونية الجنيريك الذهبي ومجموعة وصفة السينما الجزائرية على الفيسبوك، بالتعاون مع مهرجانات وصفحات سينمائية أخرى" مؤكداً "يأتي هذا المهرجان الافتراضي تماشياً مع الوضع العالمي الصحي المتمثل في جائحة كوفيد 19، وبالتالي سيسمح بطريقة بديلة بالإبقاء على شعلة السينما ومشاهدة الافلام ولكن عبر" الويب" والمنصات الرقمية وخاصية التواصل بين المخرجين والجمهور من بقاع العالم؛ من خلال إشراك الجمهور الماكث في البيت بمشاهدة الأفلام وتقييمها من قبل مختصين في المجال السينمائي، الى جانب تفاعل الجمهور الذي يقوم بدوره باختيار أحسن الأفلام من خلال التصويت".

وأضاف "تشرف على تقييم الافلام المشاركة لجنة تحكيم دولية يترأسها الكاتب أمين الزواي، تضم المخرج العراقي نوزاد شيخاني ، ومدير التصوير الايطالي ايجو لوبينتو، والمخرج نبيل جدواني من الجزائر، والمخرج عبد الاله الجوهري من المغرب والمنتجة الجزائرية سميرة حاج جيلاني، والممثلة هدى حبيب من الجزائر والناقد السينمائي هوفيك حبشيان من لبنان".

وتابع محمدي"المهرجان محاولة لخلق أجواء سينمائية افتراضية ما بين المخرجين وصانعي الافلام، بالإفادة من النظام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو مساهمة سينمائية للتوعية بضرورة البقاء في البيت لحين تعافي البشرية من هذا الوباء وعودة الحياة الطبيعية الى العالم"، منوهاً بأن" الأفلام تعرض يومياً للجمهور على "الويب " من الساعة الخامسة مساءً الى منتصف الليل، بمعدل فيلمين أو ثلاثة في السهرة الواحدة، وتعلن النتائج يوم الأربعاء 10 حزيران المقبل، بينما حفل توزيع الجوائز وعرض الأفلام الثلاثة الأولى الفائزة فسيقام يوم الاحد 5 تموز المقبل، بمناسبة عيد الاستقلال والشباب في العاصمة الجزائر".

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