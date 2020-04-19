أزهر طاهر: نعوّل على الهيئة التطبيعيَّة للارتقاء بكرتنا

2020/04/19 | 22:20

بغداد/ حيدر كاظم

أكد اللاعب الدولي السابق ازهر طاهر ان الهيئة التطبيعية تضم اسماء مميزة وكفاءات عالية والجماهير الرياضية تنتظر منها الأفضل للارتقاء بكرتنا.

وقال طاهر في تصريح خص به "الصباح الرياضي" : ان الهيئة التطبيعية امل جماهيرنا لتصحيح مسار كرتنا والارتقاء بها الى مصاف الدول الآسيوية المتقدمة، لاسيما انها تضم اسماء مميزة، مضيفا ان اهم خطوات عملها الاهتمام بالنظام الداخلي والهيئة العامة ووضع برامج طويلة الأمد، وان تكون اللجان مستقلة عن اعضاء الاتحاد لتقوم بدورها بافضل صورة.

وبخصوص المسابقات المحلية أوضح ان اللاعب غير جاهز حاليا بدنيا وفنيا ونفسيا وذهنيا، فضلاً عن فقدانه روح المنافسة جراء توقف التدريبات والمباريات لفترة طويلة، بسبب فيروس "كورونا".وبين طاهر أن المدرب بحاجة إلى الفترة المناسبة بعد انحسار الوباء لتجهيز فريقه من خلال تكثيف الوحدات التدريبية، وبالتالي فان إلغاء الدوري والاستعداد المبكر لاقامة بطولة جديدة تنطلق في منتصف شهر ايلول المقبل لتتزامن مع بدء دوريات العالم، افضل قرار لجميع الاندية، وبهذا نؤسس منافسة منظمة ومحددة بتوقيتات الافتتاح والختام، باعتماد ومراجعة المشاركات الخارجية لفرقنا في البطولات العربية والآسيوية، وإنهاء معضلة امتداد دورينا الى ذروة ارتفاع درجات الحرارة، التي تؤثر في الاداء العام للاعبين مع المخاطر الصحية للعب في هذه الأجواء.

وختم نجم الزوراء والطلبة والجوية السابق حديثه قائلا : مع وجود العديد من النقاط الأخرى الواجب تطبيقها من قبل الهيئة التطبيعية في ما يخص المشاركات العربية والآسيوية والمنتخبات الوطنية ودوريات الفئات العمرية وفق نظام تخطيط مسبق لرؤية مستقبلية املا بالنهوض بكرتنا والعودة من جديد للمنافسة في مختلف البطولات القارية.

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