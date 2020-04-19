النفط تفاوضُ الشركات الأجنبيَّة لتقليل تكاليف الإنتاج

2020/04/19 | 23:56

بغداد / الصباح

تستعد بغداد للتفاوض مع شركات النفط الاجنبية لتخفيض تكاليف الانتاج بنسبة 30 بالمئة من دون التأثير في مستويات الانتاج.

وافاد عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الوزراء في تصريح لـ"الصباح"، بأن "الحكومة أوكلت إلى وزارة النفط الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لتخفيض تكاليف الانتاج والموازنات التشغيلية من دون التاثير في مستويات

الانتاج".

واضاف ان "الهدف من ذلك يأتي من اجل تعظيم الربح لكل برميل منتج، متوقعا ان تتكلل مفاوضات وزارة النفط بـالنجاح في تخفيض النفقات، لا سيما أنَّ للشركات العالمية مصلحة في التعاون المشترك مع وزارة النفط بشكل خاص، والحكومة العراقية بشكل

عام".

ويسعى العراق للتوصل الى اتفاق مع شركات "اكسون موبيل الاميركية ولوك اويل الروسية وبي بي البريطانية وشركات نفطية صينية وماليزية" تعمل في العراق لتخفيض تكاليف الانتاج والموازنات التشغيلية للعام الحالي بنسبة 30بالمائة وبما يوفر نحو 3 مليارات دولار لدعم الموازنة الاتحادية، التي تواجه مشكلات في اقرارها بسبب تدني اسعار النفط في السوق

العالمية.

ويعتمد العراق بنسبة 95 بالمئة على الايرادات النفطية للحصول على ايرادات مالية سنوية لتغطية متطلبات الموازنة الاتحادية للبلاد في ظل غياب نظام دقيق للحصول على ايرادات اضافية من المبادلات التجارية مع دول الجوار وايضا غياب نظام ضريبي يدعم ايرادات الموازنة

الاتحادية.

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