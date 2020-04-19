بغداد والإقليم يتفقان على خفض الإنتاج

2020/04/19 | 23:56

بغداد/ الصباح

اكد وزير النفط ثامر الغضبان، الاتفاق على تزويد الوزارة بتقارير شهرية عن النشاط النفطي في اقليم كردستان.

وقال الغضبان خلال مؤتمر صحفي عقده مع الوفد الكردي برئاسة وزير المالية في اقليم كردستان، آوات شيخ جناب، انه "تم الاتفاق على تزويد وزارة النفط بتقارير شهرية عن النشاط النفطي في اقليم كردستان".

واكد وزير النفط "التزام الاقليم بنسبة تخفيض انتاج النفط"، مبينا انه "تم الاتفاق على دراسة مقترح استثمار الغاز لزيادة توليد الطاقة الكهربائية".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الدكتور بشير حداد، أفاد لـ"الصباح" أمس، بأن "وفداً حكومياً من اقليم كردستان وصل بغداد للتباحث مع الحكومة المركزية في قضايا تخفيض انتاج النفط والملفات المالية والاقتصادية" مؤكدا أن الوفد لن يناقش قضايا تتعلق بتشكيل الحكومة.



وقال حداد، إن "الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بشكل خاص، ودول العالم عامة، بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا تتطلب ان يكون التنسيق والتعاون والحوار بين حكومة المركز والإقليم مستمراً، وهو مهم جداً في هذه المرحلة للتوافق على النقاط المهمة بين الطرفين، لا سيما ان اقليم كردستان هو جزءٌ من العراق".

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