توجهٌ نيابي لإقرار قانون العطل الرسميَّة

2020/04/19 | 23:56

بغداد / الصباح

يتجه مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل، الى اقرار قانون العطل الرسمية، بوصفه من التشريعات المهمة.

وقالت عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية، هناء الطائي لـ"الصباح" إن "من بين أهم القوانين، التي تسعى اللجنة لتشريعها في الفصل التشريعي المقبل هو قانون العطل الرسمية، والذي يدخل ضمن عمل لجنتين برلمانيتين، هما لجنة الاوقاف والشؤون الدينية ولجنة الثقافة والسياحة والاثار على اعتبار أن جزءا من القانون يتعلق بالعطل الوطنية واخر متعلق بالعطل الدينية".

واضافت الطائي، ان "اللجنة استكملت جميع دراساتها بشأن القانون، خصوصا العطل الدينية والسماوية، وقد سعت اللجنة لحصر العطل الدينية الخاصة بالمكونات من اجل عرض القانون للقراءة الأولى في الفصل التشريعي

المقبل".

ولفتت الى ان "من المعوقات التي واجهها القانون، ما يتعلق بجزء من العطل الخاصة، وهل ستكون ضمن صلاحيات رئاسة الوزراء ومجالس المحافظات أم تقر ضمن القانون، على سبيل المثال الزيارات

المليونية ".

واشارت الى ان "الاختلاف على بعض مسميات العطل الوطنية وتقليل عددها يسبب خسارة للدولة، لذلك يجب ان تكون العطل مدروسة دراسة مستفيضة وفيها ادق التفاصيل لمراعاة التنمية الوطنية والظروف التي يمر بها البلد، مع احترام الخصوصية للمناسبات الدينية والمناسبات الوطنية ".

وترى الطائي أن "الاعتراضات على القانون من حق النواب والغاية من القراءة الاولى هو الاعلام عن مشروع القانون وتفاصيله الخاصة والدقيقة ليتعرف عليها اعضاء المجلس ومن ثم التحول الى القراءة الثانية والتوصل الى النقاشات وتقديم المقترحات بشأن القانون بالصورة النهائية واعداده للتصويت".

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