حداد لـ { الصباح »: مشاورات الكاظمي مع القوى السياسيَّة تجري بسلاسة

2020/04/20 | 01:32

بغداد/ الصباح/ حازم محمد حبيب

كشف نائب رئيس البرلمان بشير حداد عن أن مباحثات رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، التي بدأها في اليومين الماضيين تجري بسلاسة وأن الأطراف السياسية عبرت عن ارتياحها لسير المشاورات، وبينما نبه تحالف سائرون الى محاولة بعض القوى السياسية إفشال العملية السياسية بالدفع باتجاه استمرار أزمة تشكيل الحكومة، اعلن تيار الحكمة الوطني أن المكلف اختار أن يُرشح اعضاء كابينته بنفسه، ومن ثم يُعرضهم على الكتل السياسية لاستحصال موافقتها.

وعبر حداد، في حديث لـ»الصباح»، عن قناعته بوجود إجماع نيابي وسياسي على تمرير حكومة الكاظمي، لافتاً إلى أن الكرد لم يضعوا شروطاً مسبقة للتفاوض مع الكاظمي.

وأضاف حداد ان على رئيس الحكومة المكلف الالتزام بالدستور وضمان حقوق الاقليم والاتفاقات التي أبرمت مع حكومة عادل عبد المهدي، اضافة الى تكملة المباحثات مع الحكومة الحالية بهدف إنجاحها.

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