العراق يفاوضُ الشركات الأجنبيَّة لتقليل تكاليف الإنتاج

2020/04/20 | 01:32

بغداد/ الصباح

تستعد بغداد للتفاوض مع شركات النفط الأجنبية لتخفيض تكاليف الانتاج بنسبة 30 بالمئة من دون التأثير في مستويات الانتاج.

وأفاد عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الوزراء في تصريح لـ»الصباح»، بأن «الحكومة أوكلت إلى وزارة النفط الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لتخفيض تكاليف الانتاج والموازنات التشغيلية من دون التاثير في مستويات الانتاج».



واضاف ان «الهدف من ذلك يأتي من اجل تعظيم الربح لكل برميل منتج، متوقعاً أنْ تتكلل مفاوضات وزارة النفط بـالنجاح في تخفيض النفقات، لا سيما أنَّ للشركات العالمية مصلحة في التعاون المشترك مع وزارة النفط بشكل خاص، والحكومة العراقية بشكل عام».ويسعى العراق للتوصل الى اتفاق مع شركات «اكسون موبيل الاميركية ولوك اويل الروسية وبي بي البريطانية وشركات نفطية صينية وماليزية» تعمل في العراق لتخفيض تكاليف الانتاج والموازنات التشغيلية للعام الحالي بنسبة 30 بالمئة.

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