انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير

2020/04/20 | 23:56

بغداد/ شذى الجنابي الناصرية/ حازم محمد حبيب السماوة/ احمد الفرطوسي

انطلقت في المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد، عمليات حصاد وتسويق محصولي الحنطة والشعير، وسط توقعات بزيادة كمياتهما مقارنة بالعام الماضي.وقال وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني بحسب ما نقله لـ"الصباح" الناطق الرسمي باسم الوزارة، ان موسم تسويق محصول الحنطة انطلق في محافظات البلاد الوسطى والجنوبية، مضيفا انه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل وصول الفلاحين الى الصوامع، متوقعا زيادة الكميات المسوقة مقارنة بالعام الماضي.

وافصح عن تشكيل لجان رئيسة وفرعية ببغداد والمحافظات، لمتابعة عمليتي تسويق المحصول، وتسليم مستحقات الفلاحين، لضمان سهولة العمليتين، تلافيا لأية معوقات قد ترافق ذلك، مشيدا بجهود الفلاحين والمزارعين الحثيثة التي اثمرت عن زيادة المساحات المزروعة ورفع كمية الانتاج اسهاما بتحقيق الامن الغذائي للبلاد.

في السياق نفسه، افاد مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة ذي قار، عبد الامير العسكري بتصريح خاص لـ"الصباح" بأن عمليات تسويق محصولي الحنطة والشعير بدأت امس، الى سايلوي الناصرية والرفاعي ومركز تسويق الاصلاح ومطار الدهيمي، التي خصصتها شركته لذلك.

وتوقع بلوغ الكميات المسوقة من المحصول250 ألف طن، مقارنة بـ 208 آلاف للموسم السابق، مرجعا الزيادة الحاصلة، الى وفرة الامطار الهاطلة والمياه الداخلة للمحافظة، وكذلك الدعم الحكومي المقدم للمزارعين من الاسمدة والبذور والمكائن.

العسكري أشار الى وجود مساحات اخرى خارج الخطة الزراعية لم تشمل حتى الان بالتسويق، مشيرا الى وجود مخاطبات لادخالها، مؤكدا ان تسويق تلك الكميات سيحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول كما حدث خلال الموسم السابق.

وفي الشأن نفسه، أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة المثنى امس الاثنين، بدء تسلم محصولي الحنطة والشعير من الفلاحين في سايلو السماوة، بحسب ما ذكره رئيسه عواد عطشان الاعاجيبي.

واضاف بحديث خاص ادلى به لـ"الصباح" أن منفذ تسلم الشعير باشر تسجيل قوائم ومواعيد تسلم المحصول من الفلاحين، مبينا انه سيتم اليوم الثلاثاء تسلمه منهم بحسب التسلسل، مناشدا الجهات المعنية بمعالجة تعليمات وزارة الزراعة لتسلم محصول الشعير، وعدها مجحفة بحق الفلاح، متوقعا في حال عدم معالجتها، عدم تسويق 70 بالمئة من محصول المحافظة.

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