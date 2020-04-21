التخطيط لـ { الصباح }: المشروع الوطني للشباب يوفّر مليون فرصة عمل

2020/04/21 | 01:32

بغداد/ هدى العزاوي

تعزيزاً لدور الشباب داخل المجتمع وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، انطلق "المشروع الوطني لتشغيل الشباب" بإشراف وزارة التخطيط وبالتعاون مع البنك المركزي وعدد من مصارف القطاع الخاص وجرى توقيع أول عقد في محافظة ذي قار، وأكد القائمون على المشروع أنه سيوفر قرابة مليون فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، في وقت أعلن وزير التخطيط نوري الدليمي استكمال الإجراءات لانطلاق المشروع في ست محافظات.

الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أفاد بأنّ "المشروع الوطني لتشغيل الشباب، يعدّ الأول من نوعه ويقوم على تقديم قروض ميسّرة لأصحاب هذه المشاريع من الشباب".

مبيّناً في تصريح لـ "الصباح": أنّ "القروض على مستوى الفرد لا تزيد عن خمسة وثلاثين مليون دينار ولا تقل عن خمسة ملايين دينار على ألا يقل عدد المشاركين في المشروع الواحد عشرة أشخاص، وعدد المشاركين في المشروع لا يقل عن عشرة أشخاص سيكون القرض الذي سيحصلون عليه لا يقل عن 350 مليون دينار ولا يزيد عن 500 مليون دينار".

منوّهاً بأنّ "تسديد المبلغ على مدار عشرة أعوام، يبدأ الاستقطاع من السنة الثالثة حتى انتهاء المدة، كما أنّ جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع يجهّزها المطوّر الضامن أو المكتب الاستشاري وتُسلّم جاهزة لأصحاب المشاريع".

مضيفاً: "ذي قار؛ أول محافظة توقع العقد مع شركة المطوّر الضامن وستوفر في المرحلة الأولى تقريباً 2300 فرصة عمل للشباب، وتم تخصيص قطعتي أرض، مساحة القطعة الاولى نحو (15) ألف دونم لإنشاء مدينة زراعية، ومساحة القطعة الثانية نحو (200) دونم لإنشاء مدينة صناعية".

ويؤكد الهنداوي خلال حديثه لـ "الصباح": أنّ "العمل جارٍ على المحافظات الاخرى وسيتم إطلاق المشروع بحسب استكمال إجراءات كل محافظة من ناحية إيجاد مطوّرين ضامنين وتخصيص قطع أراضٍ".

لافتا: الى أنّ "المحافظات التي استكملت الإجراءات هي (النجف وبغداد والديوانية ونينوى والبصرة والأنبار).

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