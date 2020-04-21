صالح يدعو الى التعاون في تشكيل الحكومة

2020/04/21 | 01:32

بغداد / الصباح

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة تمثّل جميع العراقيين، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى الدستور بشأن حل المسائل العالقة بين المركز والإقليم.

وذكر بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، أنّ "رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير مالية الاقليم آوات شيخ جناب، وجرى خلال اللقاء استعراض أهم القضايا العالقة بين المركز والإقليم، فضلا عن بحث سبل مواجهة وباء كورونا المستجد، والتنسيق المشترك للحدّ من انتشار هذه الجائحة وضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية وإسناد الملاكات الطبية".

وأكد صالح، بحسب البيان، "ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع العراقيين، وتكون قادرة على تلبية المطالب المشروعة، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة".

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