البرلمان يُراجع ملف المناصب بالوكالة

2020/04/21 | 01:32

بغداد / عمر عبد اللطيف

يعتزم مجلس النواب البدء بمراجعة ملف المناصب بالوكالة بعد استئناف جلساته خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنّ بعض المناصب شابها الكثير من عمليات الفساد وتعيين شخصيات غير كفوءة بالأصالة.



يشار إلى أنّ التعديل الاول لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 في مادته الـ (58) ألزم الحكومة بإنهاء ملف إدارة المواقع والمناصب، التي تُدار بالوكالات قبل الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي، واصفاً أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعدّ باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو مالي.

وقال النائب عباس السيد صروط، في حديث لـ "الصباح": إنّ إعادة النظر بالمناصب بالوكالة كانت قد شهدت تحركاً قوياً خلال الاشهر الماضية، إلّا أنّها تضاءلت شيئاً فشيئاً بعد استقالة رئيس الوزراء والانشغال بتكليف رئيس حكومة جديد.

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