تايكونجتسو العراق في بطولة العرب

2020/04/21 | 02:04

بغداد / طه كمر

يشارك منتخبنا الوطني في بطولة العرب» shadow fight « قتال الظل، التي يقيمها الاتحاد العربي للتايكونجتسو بالتعاون والتنسيق مع اتحاد اللجان الاولمبية العربية، تحت شعار مارس الرياضة عن بعد (خليك بالبيت)، ولجميع الفئات رجالاً ونساءً.

وقال رئيس الاتحاد أحمد عطية لـ (الصباح الرياضي): إنّ أكثر من ١٥ دولة عربية بضمنها العراق أعلنت مشاركتها بالبطولة، دعما لحملة “خليك بالبيت” للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي هدد العالم بأسره.

وأضاف أنّ أربعة لاعبين ولاعبة يمثلوننا في هذه البطولة التي تقام للفترة من 10 لغاية 20 نيسان الحالي، بحدود لاعب لكل فئة من البراعم والناشئين والشباب والمتقدمين، على أن ترسل الفديوهات الى لجنة التحكيم في الاتحاد العربي لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى لكل فئة.

ولفت عطية الى أنّ فريقه أكمل ١٠ أيام من البطولة وقد تم إرسال الفيديوهات الخاصة بها، بانتظار ما ستسفر عنه النتائج التي نتوقع أن يكون للعراق شأن فيها لما نمتلكه من قدرات وكفاءات رائعة جدا على بساط اللعبة، مشيرا الى أن اللاعبين الأربعة الذين مثلوا العراق بالبطولة هم كلٌّ من ابراهيم أركان عبد الرحمن لفئة البراعم، ياسر عمار طه لفئة الناشئين، ياسر نوفل حازم لفئة الشباب، وعبد القادر اسماعيل لفئة المتقدمين، بينما تمثل فئة النساء اللاعبة سجى أحمد عبد الوهاب.

وأكد عطية أن هذه البطولة تعد سابقة ايجابية في ظل ظروف الحجر الصحي، موضحا أنّها تجعل اللاعبين يمارسون رياضتهم من دون توقف، فضلا عمّا تضفيه البطولة من زرع روح المنافسة الشريفة بينهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم

أجمع.

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