عبد الحميد: استكمال الدوري أفضل طريقة لإنصاف الفرق المتميزة

2020/04/21 | 02:04

بغداد / حيدر كاظم

شدد المدرب عبد الإله عبد الحميد على أهمية استكمال مسابقة دوري الكرة الممتاز، من أجل إنصاف الفرق التي تميزت خلال الجولات الاولى.

وقال عبد الحميد في حديث مع “الصباح الرياضي”: بعد أن ألمحت خلية الأزمة الى فتح الحظر بشكل جزئي في بداية شهر رمضان المبارك، وظهور بوادر ايجابية لانحسار وباء كورونا في بلدنا وعودة الحياة الطبيعية مجددا، أصبح لزاما على المعنيين بكرتنا التفكير بإيجاد الحلول لإكمال الدوري.

وأضاف أنّ المسابقة المحليّة بنظامها الجديد يتبقى على نهايتها 9 أدوار ومن الممكن إكمالها بشهر واحد، لضمان استحقاق الفرق المنافسة على المراكز الاولى.



لاسيما بعد أن أزالت تعليمات الموسم الحالي مخاطر الهبوط.

وأوضح عبد الحميد أنّ تنظيم اجتماع لممثلي الفرق بوقت مبكر سيتيح لقيادة الهيئة التطبيعية معرفة آراء الفرق بشأن الاستئناف او الالغاء، وفي حال رغبت بعض الأندية بإنهاء المسابقة، يمكن اختصار المنافسة بدوري رباعي أو خماسي او سداسي من مرحلة واحدة وبتجمع يستحصل جميع الموافقات الصحية والامنية، بغية تحديد بطل الدوري والوصيف ومن يشارك في البطولات الاسيوية والعربية، ومن ناحية أخرى ضمان الجاهزية لدى لاعبي منتخبنا الوطني فنيا وبدنيا للاستحقاقات الخارجية المقبلة .

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