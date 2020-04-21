مستغلاً الفيروس.. زعيم داعش يدخل العراق ومحاولات لرصده

2020/04/21 | 08:54

اخبار السعودية )- على الرغم من أن أزمة جائحة كورونا، أتت بمصائب على العالم بأسره، إلا أنها طبّقت القول المأثور "مصائب قوم عند قوم فوائد"، لدى تنظيم داعش الذي بات يستغل الوباء العالمي ويعمل جاهداً لإعادة ترتيب هيكله.فقد

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