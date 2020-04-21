2020/04/21 | 15:08

بغداد/ حازم محمد حبيب

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون غايب العميري، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يحظى بتأييد نيابي كبير من مختلف الكتل السياسية لتشكيل حكومته.

وقال العميري لـ"الصباح": ان "رئيس الوزراء المكلف سيمضي بشكل سلس في تشكيل حكومته، كونه يحظى بتأييد نيابي كبير من مختلف الكتل والمكونات والقوى السياسية"، مؤكدا قرب انتهاء المكلف من الإعلان عن اكتمال كابينته الوزارية.

وأضاف ان "عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب للتصويت على حكومة الكاظمي مرهون بتقديم الأخير طلباً لذلك"، مشيرا الى ان "المشاورات والحوارات بين الكتل السياسية والرئيس المكلف مازالت مستمرة للتوصل الى اختيار حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي، وان تكون قادرة على النهوض بالواقع الحالي الذي تعيشه البلاد"، حاثا في الوقت نفسه "الجميع على التعاون ونكران الذات لتشكيل حكومة قوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون: الكاظمي يحظى بتأييد نيابي لتشكيل حكومته) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون: الكاظمي يحظى بتأييد نيابي لتشكيل حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).