بعد فك الحظر.. احتجاجات ببغداد ورصاص مجهول يخلف إصابتين

2020/04/21 | 18:43

اخبار السعودية )- في أول يوم بعد حظر تجول كلي استمر أكثر من شهر للوقاية من كوفيد 19، أفادت مصادر "العربية.نت"، الثلاثاء، بوقوع إطلاق نار مجهول وسط العاصمة العراقية بغداد، ما أدى لإصابة متظاهرين اثنين بجروح.وأوضحت

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