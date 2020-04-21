قبل رمضان.. العراق يخفف بعض قيود العزل

2020/04/21 | 18:43

اخبار السعودية )- أعلنت الحكومة العراقية أنها خففت بعض قيود العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الثلاثاء، بما يسمح بإعادة فتح بعض المتاجر والشركات مع تخفيف حظر للتجول مفروض منذ نحو شهر على الحركة

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