بابل تتوقعُ تسويق 900 ألف طن من الحنطة والشعير

2020/04/21 | 23:08

بابل/ جنان الاسدي

توقعت مديرية زراعة بابل تسويق 900 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير هذا

الموسم.

وقال مدير قسم التخطيط في زراعة بابل المهندس عبد الله ياسين في تصريح لـ"الصباح": "بعد زيادة المساحات الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير، تتوقع المديرية أن تكون كميات الغلة الزراعية المسوقة للمحصولين قرابة 900 الف طن، مبينا ان المساحة المزروعة بمحصول الحنطة تبلغ 305 الاف دونم، وان الغلة المسوقة من المتوقع ان تكون 350 الف طن".

واضاف "ان المساحة المزروعة بمحصول الشعير تصل الى 46 الفاً و710 دوانم، ومن المتوقع ان تصل الغلة المسوقة للمحصول الى اكثر من

550 الف طن".

وأكد ياسين "المباشرة بعمليات حصاد محصول الشعير بعد نضوجه، وتم التنسيق مع شركة ما بين النهرين التابعة الى وزارة الزراعة لغرض القيام بعمليات التسويق"، مشيرا الى ان "المديرية بانتظار توجيهات وزارة الزراعة لغرض القيام بعمليات الحصاد لمحصول الحنطة الذي وصل الى النضوج في المناطق الجنوبية للمحافظة، بينما يحتاج في المناطق الشمالية الى 10 ايام اخرى لاكمال نضوجه".

واضاف انه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات للمباشرة بعمليات الحصاد والتسويق، وتم تجهيز السايلوات، ومنها سايلو المدحتية والسايلو القديم والجديد فضلا عن سايلو الحيدرية، منوها بان هناك خطة اعدت لغرض انجاح عمليات الحصاد والتسويق في المحافظة، لاسيما بعد ان شهد الموسم الزراعي زيادة الى الضعف في المساحات

المزروعة.

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