حكومة الكاظمي.. لمسات أخيرة

2020/04/22 | 00:12

بغداد/ الصباح

أفاد برلمانيون تحدثوا لـ "الصباح"، بوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزاريَّة لحكومة المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، وأنَّ التشكيلة سيجري عرضها أمام البرلمان الأسبوع المقبل، مبينين أنَّ الكابينة الوزاريَّة تمت وفق الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسيَّة.

عضو مجلس النواب سعران الأعاجيبي أوضح في حديث لـ "الصباح"، أنَّ "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزاريَّة وبرنامجه الحكومي، وسيقدمها للتصويت خلال الأيام المقبلة، وقد يحسم الأمر الأسبوع المقبل

كأقصى حد".

وقال الأعاجيبي: إنَّ "المفاوضات تجري على قدم وساق من أجل إنهاء تشكيلة الكاظمي الوزاريَّة، بالرغم من أنَّ الأمور لم تحسم بعد ولا تزال المشاورات بشأن الأسماء لكي يتم عرضها على البرلمان في جلسة تدعو لها هيئة الرئاسة".

وأضاف "لا يوجد دوام في البرلمان، والنواب ينتظرون تشكيل الحكومة من أجل عقد جلسة طارئة".

النائب المستقلة ندى شاكر جودت، قالت لـ "الصباح": إنَّ "الحوارات ماضية بين الكتل السياسية وفريق رئيس الوزراء المكلف بشأن اكتمال الكابينة الوزارية وتقديمها لجلسة منح الثقة أمام البرلمان", مبينة أنَّ "الحوارات وصلت الى طريق واضح ووفق الاستحقاق الانتخابي للكتل

السياسية".

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