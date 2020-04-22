2020/04/22 | 00:12

بغداد/ الصباح

افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، مستشفى ميدانياً في بغداد لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، تلقته "الصباح" ان "الحلبوسي افتتح المستشفى الميداني في العاصمة بغداد، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا".

وأضاف البيان، ان "المستشفى يقع قرب مستشفى ابن الخطيب بجانب الرصافة، وتم تجهيزه بجميع المستلزمات الطبية"، مشيراً إلى أن "المستشفى بسعة 130 سريراً، خصص لمعالجة مصابي فيروس كورونا وللحجر الصحي".

ولفت البيان، الى ان الافتتاح شهد حضور وزير الصحة جعفر صادق علاوي، ورئيس تحالف القوى العراقية محمد تميم، والنائب زياد الجنابي، ومحافظ بغداد محمد جابر العطا.

جدير بالذكر أن المستشفى تم إنشاؤه بمبادرة من رئيس مجلس النواب، بإشراف وزارة الصحة ومحافظة بغداد، وانه سيتم افتتاح مستشفيات أخرى في محافظات الأنبار والنجف ونينوى ضمن المبادرة نفسها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يفتتح مستشفى ميدانياً لمصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يفتتح مستشفى ميدانياً لمصابي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).