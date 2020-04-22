خلية الأزمة لـ {الصباح}: تخفيف الحظر لا يعني أنَّ الوضع مطمئن

2020/04/22 | 00:12

بغداد/ مهند عبد الوهاب شيماء رشيد

حذرت خلية الأزمة من الاستخفاف أو التهاون أو الاسترخاء بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة ان تخفيف حظر التجوال خلال شهر رمضان المبارك لا يعني بالضرورة أنَّ الوضع مطمئن وإنما القرار جاء من أجل تسهيل قضاء حاجات المواطنين، داعية الجميع الى الالتزام بالقرارات التي تصدر من الخلية واتباع الارشادات الصحية السليمة.

وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة وعضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي: إنَّ "فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً، وخارطة الانتشار الوبائي تشمل كل الكرة الأرضية ولا يوجد بلد في العالم لم يطله انتشار الفيروس".

وأكد الفلاحي لـ "الصباح"، ان "العراق ومن خلال وزارة الصحة وخلية الأزمة؛ يعد أول البلدان التي اتخذت إجراءات غير مسبوقة للحد من انتشار الفيروس، ولولا هذه الاجراءات الحذرة والدقيقة لكان المشهدُ مختلفاً الآن", وأشار الى أنَّ "الملاكات الصحية في وزارة الصحة والبيئة تبذل جهوداً استثنائيَّة من أجل محاصرة انتشار الفيروس من خلال الجيش الأبيض الذي يحارب عدواً خفياً".

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