"بغداد السلام".. حين تنبت صورة تحت الرصاص!

2020/04/22 | 07:41

اخبار السعودية )- "بغداد السلام" شعار خط على أحد الأسوار في وسط بغداد، اعتلاه مسلح أمس أطلق النار باتجاه ساحة التحرير، فانتشرت الصورة ليل الثلاثاء الأربعاء بشكل واسع بين العراقيين على مواقع التواصل، ملخصة آمال جيل كامل

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