ضجة في بغداد.. أرض استراتيجية بين يدي كتائب حزب الله

2020/04/22 | 17:30

اخبار السعودية )- خلال الساعات الماضية ترددت أنباء عن وضع كتائب حزب الله العراقية يدها على قطعة أرض مقابل البرلمان وسط بغداد.ونشر ناشطون على مواقع التواصل صورة لما قيل إنها الأرض التي سيطرت عليها الميليشيات.وفي حين

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