30 طائرة بوينغ لتعزيز الأسطول الجوي

2020/04/23 | 00:12

بغداد / واع

كشفتْ وزارة النقل عن خطط لتعزيز الأسطول الجوي العراقي بـ 30 طائرة نوع (بوينغ) خلال السنوات المقبلة.

وقال المدير الفني للوزارة عباس عمران في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن الأسطول الجوي المتمثل بالخطوط الجوية العراقية كان يفترض أن يعزز بـ 30 طائرة جديدة نوع (بوينغ)، مؤكداً أن من المفترض أن يتسلم العراق طائرتين في عام 2020، وطائرة واحدة في عام 2021، بينما بقية الطائرات يتم تسلمها تباعاً خلال السنوات المقبلة.

وبشأن الاسطول البري أشار عمران إلى أن الوزارة تمتلك 100 شاحنة حديثة وبصدد زيادتها، مبيناً أن الشركة العامة للنقل البري تتكفل بنقل المواد الغذائية إلى مخازن وزارة التجارة في المحافظات كافة.

وتابع أن شركة النقل البري من مهامها تنظيم النقل البري للقطاعين الخاص والعام ويرسم سياستها حسب القانون وزير النقل، لافتاً إلى أن هناك مشكلات في النقل البري العالمي، لا سيما بموضوع “الترانزيت».

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