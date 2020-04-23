التربية: طبع مناهج ورقيَّة مشذبة لطلبة المناطق النائية

2020/04/23 | 22:56

بغداد/ اسراء السامرائي

باشرت وزارة التربية بطباعة المناهج المشذبة ورقياً بعد الحذف والدمج لبعض مواد المراحل المنتهية للعام الدراسي الحالي لتوزيعها بين طلبة المناطق النائية والاطراف لصعوبة التواصل معهم الكترونيا بسبب ضعف الانترنت.

وقالت مديرة مكتب وزيرة التربية سلامة الحسن في حديث خاص أدلت به لـ"الصباح": ان الوزارة باشرت بحملة موسعة لطباعة المناهج المقررة بالامتحانات النهائية الوزارية للمراحل المنتهية والخاصة بالعام الدراسي الحالي من اجل توزيعها بين طلبة المناطق النائية التي تكون فيها خدمة الانترنت ضعيفة مقارنة بغيرها.

وأفصحت عن الانتهاء من طبع المناهج الكاملة بعد إتمام الحذف والدمج لتسهيل مهمة الدراسة على الطلبة استعداداً للامتحانات النهائية، فضلا عن دعوتهم لمتابعة فضائية العراق التربوية التابعة للوزارة، والتي تبث الدروس المنهجية لتعويضهم عما فاتهم من الدراسة خلال المدتين الماضية والحالية بسبب حظر التجوال الوقائي ضد جائحة كورونا.

واردفت الحسن: انه تمت المباشرة بتوزيع المناهج المطبوعة ورقياً لطلبة مناطق: الزعفرانية والطارمية وابو غريب، وبالتنسيق مع مديريات تربية بغداد والادارات المدرسية من اجل تسهيل مهمة توزيعها، مؤكدة شمول ذلك لجميع المناطق المشابهة في محافظات البلاد كافة عدا اقليم كردستان.

واشارت الى وجود تواصل عبر الكروبات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي مع الهيئات التدريسية والتعليمية والادارات المدرسية، من اجل تنشيط الخبرات المعرفية للهيئات، كاشفة في السياق ذاته عن اعداد استمارات استبيان اعدها خبراء في الوزارة، من اجل تقييم عملية التواصل مع مديريات التربية وتلك الادارات والطلبة.

من جانبه، افاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي، وجهت الادارات المدرسية في بغداد ومحافظات البلاد كافة، باستئناف دوامها يومي الاحد والثلاثاء من كل اسبوع، من اجل الاستعداد للامتحانات الوزارية النهائية، من خلال تنظيم بيانات الطلبة وارسالها الى مراكز الفحص لكي تأخذ على عاتقها اكمال الاستعدادات للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية.

وذكر انه تم توجيه اعمام الى المديريات ببغداد والمحافظات كافة، بمحاسبة الادارات المدرسية ضمن المدارس الاهلية فقط، بعد ان لوحظ عدم اعلان الاخيرة للنتائج الامتحانية للطلبة الكترونيا عبر الموقع الالكتروني الخاص بها، ما يؤشر وجود خلل في سير العملية التعليمية فيها، منوها بأن الخلل المذكور يعد مخالفة للمدرسة بحسب النظام رقم 5 لسنة 2013، ما قد يؤدي الى الغاء الاجازة الممنوحة للمدارس الاهلية التي تأخرت باعلان نتائجها الخاصة بامتحانات نصف السنة.

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