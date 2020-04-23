2020/04/23 | 23:28

بغداد/ واع / كرار خليل

حدد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، موعد إطلاق المنحة الطارئة للأسر المتضررة من إجراءات الحظر الوقائي.



وقال الدليمي لوكالة الإنباء العراقية (واع) أمس الخميس، إن “الوزارة انتهت من فترة التسجيل على منحة الطوارئ وتعمل حالياً على فرز الأسر المشمولة بتلك المنحة».



ولفت إلى أنَّ “18 مليون مواطن عراقي سجلوا على المنحة ما يعادل نحو مليونين ونصف المليون أسرة».

وأكد استمرار الوزارة بالعمل على إيجاد طريقة سهلة لإطلاق الأموال خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام.



وفي ما يخص انهيار أسعار النفط، أكد الدليمي أن انهيار الأسعار سيعجل بتنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب.



وأوضح، أن “المشروع الوطني يتضمن تفعيل القطاع الخاص ودعمه لغرض تحقيق موارد مالية بعيدة عن النفط”، مشدداً على عدم الاعتماد على النفط واللجوء إلى قطاعات أخرى ومنها الزراعة لتنويع موارد البلاد المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنحة الطارئة تطلق خلال عشرة ايام) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنحة الطارئة تطلق خلال عشرة ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).